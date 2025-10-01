В Волгограде выявили опасный для здоровья чай

По итогам предписаний Роспотребнадзора и Россельхознадзора за 2025 год выявлено более 11 тонн опасного чая. В прдодукции, которая реализовалась также и на территории Волгоградской области, ведомствами были обнаружены различные пестициды и ядохимикаты.

Так, по данным издания «Известия» были обнаружены опасные вещества в чае брендов: «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Бесед», «Kioko», «Eastford», «Три дружных слона». Производителями данных брендов выступают компании «Универсальные пищевые технологии», «РЧК-Трейдинг», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика».

Только за первое полугоде 2025 года, по информации Роспотребнадзора, было исследовано более 57 тысяч проб продукции на пестициды, из них 0,01% не соответствовали требованиям, которая после была изъята из оборота. В чае были обнаружены ацетамиприд, карбендазим, лямбда-цигалотрин, негативно влияющие на печень и репродуктивные функции.

Кроме того, некачественная продукция могла привести к отравлениям, аллергиям, хроническим нарушениям функций печени, почек и нервной системы.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky

