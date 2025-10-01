В предстоящий уик-энд свой сезон начнут волейболистки «Волжаночки-ГРАСС»

4 и 5 октября для волгоградских волейболисток начинается сезон в женской Высшей лиге «Б» чемпионата России. Первыми соперницами команды города-героя будут спортсменки из нижегородской «Спарты».
Матчи пройдут на площадке ФОКа Волгоградской академии физической культуры (напротив входа №4 «Волгоград Арены»). В субботу игра начнется в 18 часов, в воскресенье – в 10 утра. Вход – свободный.
Пять последних сезонов «Спарта» играла в Суперлиге. В прошлом сезоне нижегородки с единственной победой заняли последнее место и должны были вылететь в Высшую лигу «А». Но, по решению руководства клуба, команду опустили еще на одну лигу ниже. Сообщается, что все игроки основного состава «Спарты» сезона 2024/25 покинули команду.
Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!