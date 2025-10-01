Еще два района Волгоградской области подключились к теплу





В Нехаевском и Даниловском районах Волгоградской области начался отопительный сезон. Котельные районов были переведены на зимний режим.

Как ранее сообщалось информагентством, первыми перешли на отопительный сезон в Урюпинском районе. Уточняется, что тепло в домах и объектах начнёт появляться постепенно.

Вслед за ним также был объявлен отопительный сезон в двух других районах региона. Первым делом теплом будут обеспечены соцобъекты. А уже позднее, когда управляющие компании устранят завоздушивание системы, тепло появится в многоквартирных домах.