В новогоднюю ночь транспорт Волгограда будет работать по спецграфику

Мэрия Волгограда опубликовала график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и праздничные дни, передает V102.RU.

В ночь с 31 декабря на 1 января работа транспорта на основных городских маршрутах будет продлена.

Так, последние рейсы троллейбусов №8а, №9 и №15а будут совершены после 2 часов ночи. Транспорт проследуют через центральную часть города около 02.30. Маршрут №9 после 22.20 от «Детского центра» поедет не до конечной остановки «Нижний поселок ВГТЗ», а будет продлен до «Ул. Грамши».

Внесены изменения и в движение трамваев.

- Маршрут №1 от конечной остановки «Детский центр» в сторону Ворошиловского района совершит последний в текущем году рейс в 23.03. Трамваи маршрутов №10 и №4 продлят свою работу до 2.40. Трамвай №2 отправится от «Детского центра» к «Школе № 36» в 02.30, трамвай маршрута №11 от остановки «Судоверфь» - в 02.30, а скоростной трамвай от «Ельшанки» - в 23.08, - рассказали в мэрии.

В остальные праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней.