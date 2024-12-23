На севере Волгограда Renault Logan снес женщину-пешехода

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась напротив дома №151 по улице Менделеева. Момент наезда зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.
По предварительной информации, водитель Renault Logan сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области