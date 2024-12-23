Общество

Жуткий гололед сковал тротуары в Волгограде

Общество 23.12.2024 08:04
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23.12.2024 08:04


Гололед, туман и дождь – с таких очередных погодных сюрпризов началась последняя в этом году рабочая неделя. Волгоградцам, которые сегодня, 23 декабря, в темноте спешат на работу, на учебу или развозят детей, следует соблюдать особую осторожность на тротуарной плитке – она покрылась тонким слоем льда. 
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в ближайшие дни в регионе ожидаются нестабильные температуры – от плюса к минусу. Из-за температурных качелей в регионе будут сохраняться гололедно-изморозевые явления. Снега и морозной погоды в новогоднюю ночь волгоградцам также не стоит ждать. Согласно долгосрочному прогнозу, температура 31 декабря будет варьироваться в районе нуля. 

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