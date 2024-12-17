В Волгограде на Ангарском из-за ДТП вновь встали трамваи





17 ноября в Дзержинском районе Волгограда вновь произошёл сбой в работе трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102», в полдень движение встало на ул. Ангарской из-за ДТП.

- В 11:54 на ул. Ангарской в районе остановки общественного транспорта «Школа №82» произошло стороннее ДТП. В результате инцидента автомобили оказались на трамвайных путях, заблокировав движение рельсового транспорта, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, на время оформления аварии трамвайные маршруты курсируют до остановки «Завод «Ахтуба».