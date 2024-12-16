Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителя





В Волгограде СК России совместно с полицией завершили расследование пропажи одного из местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранителям удалось установить, что мужчина был зарезан и сожжён собственной сожительницей.

- 5 марта 2010 года фигурантка распивала спиртные напитки со своим сожителем. На фоне внезапно возникшего словесного конфликта она схватила нож и нанесла им удар в область живота гражданского супруга. Ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Женщина испугалась произошедшего и, по версии следствия, попыталась скрыть следы преступления, предав бездыханное тело огню во дворе своего же домовладения. Дальше волгоградка хладнокровно достала оставшиеся от мужчины кости и выбросила в болотистой местности.

Чтобы пропажа мужчины никого не насторожила, она всем рассказала, что он ушёл покупать билеты в Нефтеюганск, а после этого домой так и не вернулся.

Долгое время правоохранителям не удавалось установить все обстоятельства, однако в 2024 году следователям улыбнулась удача. Ими была получена новая информация, а также установлены прямые очевидцы тех событий.

Более того, впоследствии специалистам удалось даже обнаружить выкинутые останки костей мужчины.

Однако убийством одного сожителя она не ограничилась. Впоследствии «чёрная вдова» лишила жизни и ещё одного мужчину. На почве повторного преступления у неё было диагностировано психическое расстройство, которое не даёт возможности привлечь её к ответственности в виде лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении волгоградки принудительных мер медицинского характера.