



Сотрудники Россельхознадзора направили в прокуратуру материалы проверки ООО «Саратовский молочный комбинат», передает V102.RU.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в декабре текущего года в рамках мониторинга данных ФГИС «Меркурий» на указанном предприятии установлен факт поставки в социальные учреждения Волгоградской области питьевого молока, в котором были выявлены несоответствия по показателю качества.

– Управлением получен срочный отчет о выявлении в питьевом молоке 3,2 % (ГОСТ 31450-2013) производства несоответствий требованиям технического регламента. Установлено, что фальсифицированная молочная продукция поступила на предприятие ООО «Новая Линия» в количестве 14,9 тонн. В дальнейшем с предприятия продукция поступила в социально-значимые учреждения региона, – сообщили в ведомстве.

В адрес ООО «Новая Линия» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований для недопущения введения в оборот некачественной продукции. Кроме того, по результатам мониторинга должностными лицами управления произведено аннулирование записи журнала на вышеуказанную продукцию ООО «Саратовский молочный комбинат».

– Информация о фактах поставки некачественной продукции в социальные учреждения направлена для принятия мер реагирования в Министерство внутренних дел и прокуратуру. Кроме того, соответствующая информация направлена в Роспотребнадзор для изъятия некачественной продукции из оборота, – сообщили в управлении Россельхознадзора.

В адрес территориального Управления Россельхознадзора, в зоне отвесности которого находится производитель, а также поставщику и получателям направлены письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства в отношении продукции.