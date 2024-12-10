Общество

Президент вручил Золотую Звезду майору Селиванову из Волгоградской области

Общество 10.12.2024 18:39
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10.12.2024 18:39


Участник СВО Сергей Селиванов, уроженец Нехаевского района Волгоградской области,  награжден медалью «Золотая Звезда». Как сообщает V102.RU, майор Селиванов получил накануне заслуженную награду из рук Президента Владимира Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, где в День героев Отечества чествовали отличившихся на военной спецоперации бойцов. 

Высокой награды майор Селиванов удостоился за мужество, проявленное при взятии восьми опорных пунктов ВСУ. Кроме того, российские военные захватили бронированную технику противника и взяли в плен боевиков. 

Как сообщает районная газета «Нехаевские вести», Сергей Селиванов прошел самые ожесточенные бои за Мариуполь, Попасную, Авдеевку.  Но самым тяжелым для майора оказалась потеря командира, которому было присвоено звание Героя России посмертно. 

Скриншот видео kremlin.ru

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