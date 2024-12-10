



10 декабря в Центральном районе Волгограда на площадке общественной палаты региона уполномоченный по правам человека провёл встречу с чиновниками, общественниками и представителями СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе собравшихся шестеро человек были награждены почётными дипломами за деятельность, направленную на укрепление правового государства и помощь жителям региона.

- Сегодня отмечается Международный день прав человека. Он приурочен к утверждению Генассамблеей ООН в 1948 году всеобщей декларации. Этот документ стал отправной точкой для деятельности правозащитных организаций. Институт уполномоченного по правам человека здесь не исключение. Традиционно в этот день мы подводим итоги работы в минувшем году и делимся планами на будущее, - рассказал журналистам уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков.

В 2024 году в аппарат УПК в регионе поступило свыше 1,1 тыс. обращений. При этом благодаря отлаженной работе правозащитной структуре удалось повысить количество полностью решённых вопросов с 15% до 25%.

- Каждый период несёт в себе новые вызовы. Несколько лет назад, в период COVID-19, остро стоял вопрос доступности и качества оказания медицинских услуг. Мы в буквальном смысле оказались завалены жалобами. В 2022 году пошли вопросы, связанные с мобилизацией. Сейчас же у нас появился новый приоритет – помощь ветеранам СВО. К сожалению, несмотря на создание в России фонда «Защитники Отечества» и особое отношение к этому направлению президента Владимира Путина, существующая система до конца не отлажена и зачастую приходится решать проблемы наших защитников в ручном режиме. Здесь хочется отдельно отметить, что нам хорошо помогают органы военной прокуратуры, контрразведки и ФСБ, - добавил уполномоченный.

На мероприятии также было отмечено, что эффективная помощь согражданам невозможна без консолидации общества и неравнодушного, сердечного подхода к существующим проблемам. Поэтому традиционно, в рамках подведения итогов годовой работы, уполномоченный по правам человека огласил результаты конкурса «Правозащитник года».

В номинации «Гражданская позиция» победителем стала Елена Чуйкина. Женщина после гибели мужа на СВО занялась правозащитной деятельностью и теперь помогает семьям других участников боевых действий.

В номинации «Правовые и общественные организации» за активную общественную деятельность по поддержке законных интересов военнослужащих и их семей победителем стала координатор государственного фонда участников СВО «Защитники Отечества» в Старополтавском районе Волгоградской области Сагида Мусугалиева.

В номинации «Государственные, муниципальные служащие, руководители, должностные лица» победителем стала заместитель начальника отдела организации начисления и перерасчёта пенсий ОСФР по Волгоградской области Елена Тупиева.

Также сегодня уполномоченным по правам человека были отмечены дипломами победители журналистского конкурса «Наши права и свободы». В 2024 году лауреатами стали: журналист издания «Аргументы и Факты-Нижнее Поволжье» и редактора сайта АиФ-Волгоград Галина Гунькина; продюсер Службы информационных программ телевидения филиала ВГТРК «ГТРК «Волгоград-ТРВ» Виктория Янмаева; корреспондент ИА «Высота 102» Вячеслав Зубарев.