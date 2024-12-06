Расследования

В Волгограде «химичившую» при закупках жилья чиновницу поймали на взятке в 2,5 млн рублей

Расследования 06.12.2024 11:43
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06.12.2024 11:43


В Волгограде перед судом предстанет чиновница, которая получила взятку в размере более 2,5 млн рублей от риелтора при махинациях с социальным жильем.  Преступную схему раскрыли сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. 

Известно, что обвиняемая по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере работала в одном из казенных учреждений. К реализации преступного замысла чиновница и ее приятельница приступили в 2023 году.  

Используя свое служебное положение, женщина заблаговременно сообщала своей знакомой о датах и времени проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений для последующего их предоставления по договорам социального найма нуждающимся, в том числе информировала об условиях заключения таких контрактов, о размещении важной информации на электронных площадках, а также о появлении иных участников торгов в целях установления более выгодного ценового предложения, – пояснила представитель СУ СКР. 

Таким нехитрым способом осведомленный риелтор заключила 134 государственных контракта, передав обвиняемой в качестве взятки более двух с 2 500 000 рублей.  

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения. В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество чиновницы на сумму около одного миллиона 700 тысяч рублей, – уточняют в СУ СКР. 

В настоящее время обвиняемая  находится под стражей. 

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