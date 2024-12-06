Расследования

В Волгограде задержали мигранта-таксиста без прав

Расследования 06.12.2024 10:34
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06.12.2024 10:34


В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции в ходе ночного рейда остановили водителя «Лада Гранта». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при досмотре выяснилось, что за рулем автомобиля находился гражданин Республики Узбекистан без водительского удостоверения.

Установлено, что мужчина работал водителем такси и имел при себе лишь свое национальное водительского удостоверение. 

За нарушение автомобиль был помещен на спецстоянку, а в отношении водителя составлен протокол на штраф до 15 тысяч рублей. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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