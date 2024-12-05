В Волгограде прошло вручение дипломов выпускникам-заводчанам





В волгоградском Политехе вручили дипломы выпускникам магистратуры – сотрудникам Волгоградского алюминиевого завода. Магистранты обучались по программе «Металлургия и металловедение алюминиевых сплавов».

Образовательная программа была сформирована по запросу предприятия с учетом его специфики и реализована с участием ведущих специалистов завода компании РУСАЛ. Заочно-вечерняя и частично дистанционная форма обучения позволила магистрантам успешно совмещать учебу с работой.

Дипломы выпускникам вручили ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий и директор Волгоградского алюминиевого завода Александр Белотелов. В адрес магистрантов прозвучало немало теплых слов и пожеланий.

Александр Белотелов поблагодарил руководство технического университета за отличную подготовку кадров и отметил, что выпускники прошли сложный путь совмещения работы и учебы, но зато теперь их опыт и знания выходят на новый уровень.

Ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий подчеркнул важность совместной с предприятием подготовки кадров, когда специалисты завода погружаются в образовательные программы вуза.

– Такой подход имеет большие перспективы, потому что ориентирован на потребности производства. Время сегодня динамичное, но когда есть связка «наука + производство», тогда все получается. Мы все вместе делаем нужное и важное дело для страны. Успехов вам в вашей производственной деятельности, и это будет непременно, потому что сегодняшний ваш диплом – это следующая ступень вашего будущего развития, – сказал Александр Навроцкий.

В финале торжественной церемонии от магистрантов прозвучали слова благодарности руководству вуза и завода за учебу.

Фото: с сайта ВолгГТУ