



В Волгограде специалисты компании АО «ЭлектроТранспорт Плюс» вот уже 10 часов пытаются полноценно запустить работу городского электротранспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», на текущий момент усилия аварийных бригад так и не увенчались успехом. Участок пути в границах остановок «Завод «Ахтуба» - «Школа №36» по-прежнему обесточен.

- По данным на 17:00, восстановительные работы на объекте электросетевого хозяйства продолжаются. О запуске трамвайного сообщения в полном объеме будет сообщено дополнительно. На участке между остановками «Завод «Ахтуба» - «Школа №36» с 11:00 и до окончания вечернего часа пик трамвайное сообщение временно заменил бесплатный компенсационный автобусный маршрут, - уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Как ранее сообщала редакция, масштабный сбой в работе трамваев произошёл сегодня ранним утром. Из-за аварии на сетях электроснабжения, подающих напряжение на контактную линию, в утренний час пик было приостановлено движение трамваев №№ 2, 4, 5, 6, 7.

Отметим, через несколько часов после аварии специалистам удалось частично возобновить работу трамвайных маршрутов в сторону Жилгородка.