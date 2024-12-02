Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким





В Волгограде сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении 30-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленником оказался собутыльник пострадавшего.

- 30 ноября 20-летний житель Волжского встретился с потерпевшим, и они устроили застолье в жилище сестры последнего. В ходе употребления спиртного между мужчинами возникли разногласия во взглядах на жизнь, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В какой-то момент мужчины решили разойтись, однако на улице конфликт разгорелся с новой силой.

В результате 20-летний парень избил своего знакомого. Врачами были диагностированы у пострадавшего переломы рёбер, травма груди, а также разрыв левого лёгкого.

После драки нападавший поспешил покинуть место происшествия. При этом скрыться от правосудия ему не удалось. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими. Ему вменяется причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.