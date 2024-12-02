Расследования

В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»

Расследования 02.12.2024 09:08
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02.12.2024 09:08


В Волгоградской и Астраханской областях продолжаются поиски пропавшего 25 ноября 68-летнего пенсионера. Как сообщили V102.RU волонтеры отряда «ЛизаАлерт», Владимир Васильевич Кустов уехал на автомобиле ВАЗ 2105 темно-синего цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели на трассе возле села Ступино Астраханской области.
Приметы пропавшего: рост 174 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, был одет предположительно в серую куртку. 
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что мужчина не ориентируется в пространстве. 
Поисковый отряд ЛизаАлерт обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам по трассе Р-22 Каспий, 1095-й километр с 22:00 25 ноября 2024 года по 27 ноября 2024 года, с просьбой пересмотреть записи с регистраторов или предоставить записи для анализа поисковикам. 
Информацию можно сообщить на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Светлане (Алайне) 89195479263.


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