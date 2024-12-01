Взорвавшаяся «Волга» перебудила жителей на юге Волгограда

Минувшей ночью произошел взрыв в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной громкого хлопка стала загоревшаяся «Волга 3110». Момент взрыва автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из домов неподалеку от места происшествия.

На видеокадрах можно заметить, как после громкого хлопка столб огня поднялся на несколько десятков метров, осветив близлежащие частные домовладения.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:49.

- Горел автомобиль «Волга 3110» по всей площади. Пожарные подразделения 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03:07. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в региональном главке МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Видео: Волгоград / t.me