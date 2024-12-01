Гандболистка Лада Самойленко покинула «Динамо-Синару»





«Динамо-Синара» сегодня, 1 декабря, официально объявило о расторжении контракта с гандболисткой Ладой Самойленко, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Как отмечается в заявлении о прекращении сотрудничества с 26-летней спортсменкой, данное решение было принято по обоюдному согласию между руководством команды и игроком. Напомним, Самойленко перешла в «Динамо-Синару» перед сезоном 23-24. Талантливая полусредняя очень ярко стартовала в стане бело-голубых, сразу же оказавшись одним из лидеров коллектива. Лада успела отметиться 21-м заброшенным мячом в Суперлиге до полученной серьезной травмы колена в сентябре прошлого года. Затем Самойленко была сделана операция в Москве, после чего гандболистка долго восстанавливалась, но больше за волгоградский клуб не выступала. Бело-голубые поблагодарили Ладу за игру и пожелали ей удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, в следующем матче российского чемпионата «Динамо-Синара» 5 декабря дома сыграет с московским «Лучом». Начало встречи на «Динамо Арене» в 18-30 ч.

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com (архив)