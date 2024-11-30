КДК РФС пригрозил «Ротору» закрытием фан-сектора

Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам заседания 28 ноября закрыл фанатский сектор «Ротора» на один матч условно и оштрафовал волгоградский клуб, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.
Такое решение было принято после матча 20-го тура Первой лиги 24 ноября между «Ротором» и нижнекамским «Нефтехимиком», в котором хозяева на «Волгоград Арене» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Тимура Касимова.
Полностью решение КДК РФС выглядит следующим образом:
– В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей – оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 10 000 рублей.
– В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 10 000 рублей, а также запретить ФК «Ротор» г. Волгоград допуск зрителей на сектор D-110 стадиона «Волгоград Арена» на 1 домашний матч Первой лиги России по футболу сезона 2024-2025 годов условно.
– Установить для ФК «Ротор» г. Волгоград испытательный срок до конца сезона Первой лиги России по футболу сезона 2024-2025 годов.
Таким образом, в случае повторного зафиксированного нарушения до окончания нынешнего чемпионата «Ротор» может на один из матчей остаться без поддержки фан-сектора.
Напомним, завтра, 1 декабря, сине-голубые на «Волгоград Арене» сыграют с ярославским «Шинником» в 21-м туре Первой лиги. Начало последнего матча «Ротора» в этом году в 15-00 ч.
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)