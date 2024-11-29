Врачи рассказали о состоянии выжившей в смертельном ДТП на трассе Р-22

Врачи рассказали о состоянии единственной выжившей в смертельной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области, произошедшей накануне днем.
В региональном комитете здравоохранения в ответ на запрос информагентства пояснили, что пострадавшую доставили в больницу №25.
— 51-летняя женщина находится в СМП №25. Состояние стабильное, получает необходимую медицинскую помощь в медицинском учреждении, — добавили в облздраве.
Напомним, трагедия случилась на 886-м километре трассы Р-22 «Каспий». Стало известно, что именно водитель Chery Tiggo спровоцировал столкновение с грузовиком DAF. По неизвестной причине легковой автомобиль на пустой дороге выехал на встречную полосу. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор фуры. ДТП унесло жизни 51-летнего водителя иномарки, девочки 7 и 8 лет, а также 47-летняя женщина.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области