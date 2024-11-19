



В Волжском Волгоградской области жильцы общежития №16, вновь были вынуждены искать защиты у полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», после поножовщины, откровений местных жителей в СМИ о бесчинствах цыган и поспешного переезда последних, представители вольного народа вновь вернулись на проспект Ленина, 76.

– Всей этой шумихи хватило всего лишь на неделю. Сейчас сюда вновь вернулись подростки, но я уверена, что это лишь начало. Цыгане прощупывают почву и послали несовершеннолетних, потому что их сложно привлечь к уголовному наказанию, – рассказала одна из жительниц дома.

До разразившегося скандала цыгане проживали в двух комнатах на втором этаже общежития, однако после внимания СК России, хозяйка одной из них попросила беспокойных нанимателей покинуть жилплощадь. Однако со второй комнатой всё оказалось сложнее.

– Её собственница сейчас находится в зоне СВО. По моим данным, цыгане ей давно уже не платят, и она попросила их покинуть жилплощадь. Однако они всё равно отказываются съезжать. Когда несколько дней назад мы вновь увидели цыганских детей здесь, – вызвали полицию. Наряд приехал, забрал их в отделение, но потом отпустил. Говорят, они такие же граждане России и имеют право находиться там, где им хочется, – добавила волжанка.

По информации жильцов общежития, у цыган нет никаких документов, подтверждающих их право нахождения в занимаемой квартире. Более того, в настоящее время там без какого-либо надзора проживают несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, но по неизвестным причинам все эти обстоятельства вновь оказались неинтересны ни правоохранителям, ни надзорным структурам.

Напомним, 7 ноября в общежитии №16 произошла драка между одним из местных жителей и толпой цыган. Позже волжане рассказали, что вот уже несколько месяцев живут в адских условиях. По их словам, цыгане уничтожили практически всё общедомовое имущество, регулярно провоцировали конфликты и даже избили нескольких человек. При этом все попытки привлечь обидчиков к ответственности у жильцов дома пока так и не увенчались успехом.

В настоящее время ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.