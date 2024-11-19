



Сотрудники Росгвардии и военнослужащие задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча между сборными России и Сирии, который пройдет сегодня, 19 ноября, на стадионе «Волгоград Арена», передает V102.RU.

- Взрывотехники ОМОН «Сталинград» с помощью специальных средств и служебных собак уже обследовали «Волгоград Арену» и прилегающую к ней территорию, после чего передали объект коллегам из МВД, - сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.





Для охраны общественного порядка во время поединка к стадиону приближены маршруты вневедомственной охраны. Также росгвардейцы будут нести службу в составе пеших нарядов.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сирии начнется 19 ноября в 19:30 на стадионе «Волгоград Арена». Пропуск на стадион будет открыт с 16.30.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области