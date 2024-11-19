Сотни болельщиков стекаются к проходным «Волгоград Арены» на матч России и Сирии





В Волгограде за два часа до начала товарищеского матча между сборными России и Сирии заметно оживился проспект Ленина на походах к «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сотни болельщиков идут к стадиону, вход на который открыт с 16.30.





– Несмотря на погоду, болельщики находятся в приподнятом настроении в предвкушении футбольного матча. Волгоградцы и гости города очевидно соскучились по атмосфере футбольных баталий с участием российской сборной и ожидают зрелищную игру. Болельщиков Сирии видно издалека – они идут на стадион с флагами, – передает Леонид Луночкин.





На территории «Волгоград Арены» одновременно собралась внушительная очередь из тех, кот хотел бы получить автографы известных российских футболистов. Напомним, что в 18:00 пройдет автограф-сессия с экс-футболистами сборной России - Евгением Алдониным, Валерием Есиповым, Павлом Погребняком и Денисом Глушаковым.





В палатках болельщикам предлагают купить сувенирную продукцию с символикой матча. Шарф, к примеру, обойдется в 1300 рублей.









Поклонников футбола также ожидает и концертная программа – на арене выступит группа «Мираж» с хитами «Новый герой», «Музыка нас связала», «Снова вместе». А непосредственно перед началом поединка на сцене стадиона ожидается выступление дуэта Николая Носкова и Ivan, которые исполнят песню «Не вставай на колени».

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»