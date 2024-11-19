Затянувшееся благоустройство бульвара на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе волгоградская компания ООО «Гринпарк» завершила после вмешательства прокуратуры и суда, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Оксана Черединина, в ходе проверки законодательства о закупках были выявлены нарушения срыва сроков контракта на благоустройство проспекта Металлургов. Подрядчик должен был завершить работы до 1 сентября текущего года, но не сделал этого.

- По итогам проведенной прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда проверки в отношении коммерсанта возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества), - сообщила Черединина.

Мировой судья судебного участка № 103 Краснооктябрьского судебного района привлек к административной ответственности сотрудника фирмы-подрядчика за нарушение требований законодательства о закупках.

В итоге работы по благоустройству все же были завершены, но на месяц позже обозначенного контрактом срока.

Напомним, что ООО «Гринпарк» выполняла работы по благоустройству бульварной зоны части проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе – между улицей Кузнецова и улицей Таращанцев. Заказчиком выступало МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда».

Фото: прокуратуры Волгоградской области