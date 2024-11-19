Как и было заявлено организаторами товарищеского матча между сборными России и Сирии, праздник большого футбола на «Волгоград Арене» вечером 19 ноября открыла легендарная группа «Мираж».

Выступление артистов проходит в рамках фестиваля болельщиков, организованного совместно РФС и администрацией Волгоградской области.

– Услышать хиты в исполнении «Миража» собрались тысячи человек. В целом на стадионе царит сейчас невероятная дружеская атмосфера, в которую нотки ностальгии, безусловно, внесли популярные исполнители, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». – Многие зрители за полчаса до стартового свистка предпочитают уже занимать свои места на трибунах.





Напомним, что в 19.10 на «Волгоград Арене» ожидают дуэт Николая Николая Носкова и IVAN. В ходе исполнения композиции на поле выступят более 300 танцоров. Организаторы обещали яркое пиротехническое шоу.



Начало поединка – в 19.30.