



19 ноября в Москве на площадке Госдумы глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила прогноз ключевых экономических параметров на ближайшую трёхлетку. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году россиянам не стоит ожидать понижения ключевой ставки.

Согласно базовому сценарию, в 2025 году ключевая ставка должна остаться на рекордном уровне 17-20%. Корректировка до 12-13% произойдёт лишь в 2025 году. В 2026 и 2027 году Банк России рассчитывает выйти на привычный уровень 7,5-8,5%.

Во время выступления Эльвира Набиуллина вновь высказала уверенность, что благодаря высокой ключевой ставке удастся сдержать инфляцию. В 2025 году глава ЦБ ожидает рост цен на 4,5-5%. В 2026 и 2027 году инфляция составит по 4%.

При этом в 2025 году монетарные власти прогнозируют замедление роста ВВП России. Если в 2024 году он прогнозируется на уровне 3,5-4%, то в 2025 году лишь 0,5-1,5%, в 2026 году – 1-2%, в 2027 году 1,5-2,5%.

Фото: Госдума