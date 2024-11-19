Андрей Бочаров оценил обновление храма Всех Святых на Мамаевом кургане





19 ноября в Волгограде губернатор Андрей Бочаров, после окончания торжественных мероприятий в честь 82-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом, посетил храм Всех Святых на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона оценил ход работ по обновлению сооружения.

В настоящее время храм переживает своё второе рождение. Благодаря специалистам сейчас в нём наконец оборудуется централизованная сеть отопления, которая во время строительства не была предусмотрена.

Кроме того, специалисты сейчас завершили важный этап внутренних отделочных работ, приступив к росписи сводов сооружения.

По информации пресс-службы администрации региона, Андрей Бочаров высоко оценил качество обновления храма, а также мастерство и душевный подход задействованных на объекте специалистов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области