Общество

Губернатор почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане

Общество 19.11.2024 11:44
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19.11.2024 11:44


Губернатор Волгоградской области 19 ноября продолжил памятные мероприятия по случаю 82-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102», после поездки в Калачевский район, где прошло возложение цветов к памятнику «Соединение фронтов», Андрей Бочаров посетил Мамаев курган. 

На главную высоту России глава Волгоградской области поднялся  с фронтовиком Александром Медковым. Андрей Бочаров возложил венки и цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, а также отдал дань памяти воинам у могилы Неизвестного солдата, малой братской могилы.


После возложения цветов Андрей Бочаров поставил свечи в храме Всех Святых.  

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