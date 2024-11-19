Губернатор почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане

Губернатор Волгоградской области 19 ноября продолжил памятные мероприятия по случаю 82-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102», после поездки в Калачевский район, где прошло возложение цветов к памятнику «Соединение фронтов», Андрей Бочаров посетил Мамаев курган.

На главную высоту России глава Волгоградской области поднялся с фронтовиком Александром Медковым. Андрей Бочаров возложил венки и цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, а также отдал дань памяти воинам у могилы Неизвестного солдата, малой братской могилы.





После возложения цветов Андрей Бочаров поставил свечи в храме Всех Святых.