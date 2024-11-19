До +8 градусов потеплеет в Волгоградской области к концу недели





В Волгоградской области к концу текущей недели потеплеет до +8 градусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз, теплая погода установится в четверг, несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди.

Так, по данным синоптиков, в ночь на 20 ноября столбики уличных термометров в Волгоградском регионе не опустятся ниже +1 градуса. Утром при прояснениях в северных районах возможно понижение температуры до 0 градусов. Однако днем в среду ожидается при солнечной погоде не ниже +5 градусов.

Тепля ночь прогнозируется и с 20 на 21 ноября – не менее +3 градусов. Днем в четверг вероятно потепление до +8. При этом ветер будет достаточно слабым – с порывами не более 9 метров в секунду. Однако в предпоследний рабочий день могут пройти дожди в Волгоградской области.

Согласно долгосрочному прогнозу, в субботу, 23 ноября, после небольшого снижения дневной температуры, столбики термометров могут дотянуться до +10 градусов.