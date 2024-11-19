Общество

В Волжском футбольных болельщиков развезут по домам ночные автобусы

Общество 19.11.2024 13:03
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19.11.2024 13:03


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 19 ноября, будут организованы дополнительные автобусы в связи с проведением на «Волгоград Арене» матча сборной России и Сирии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию города-спутника, движение будет организовано от железнодорожной станции «Волжский».

По окончании игры волжан сначала заберет электропоезд, который отправится от станции «Волгоград-I» в 22:02. На станцию «Волжский» он прибудет в 22:46.

На момент прибытия в город-спутник пассажиров власти обещают уже подать к привокзальной площади три автобуса №№ 1, 2у и 14. Они проследуют до площади Свердлова, а затем развезут болельщиков по указанным маршрутам. 

Проезд в дополнительном транспорте будет осуществляться по действующему тарифу – 35 рублей. 

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