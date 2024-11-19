Андрей Бочаров возложил цветы к «Соединению фронтов» под Волгоградом

19 ноября в Волгоградской области программа мероприятий, посвященных 82-й годовщине контрнаступления под Сталинградом, началась с мероприятия в Калачевском районе — с возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморске. Память защитников Сталинграда почтил губернатор Андрей Бочаров.

Позже глава региона вместе с бойцами СВО, ветеранами, общественниками и представителями молодёжных движений принял участие в памятной церемонии у стелы «Город воинской славы». Собравшиеся также возложили к монументу венки и цветы. По площади торжественным маршем под звуки военного оркестра прошла рота Почетного караула.

Отметим, митинги и памятные акции, приуроченные к 82-й годовщине контрнаступления под Сталинградом, сегодня пройдут во всех населённых пунктах региона. В Волгограде к памятной дате будет приурочен товарищеский матч сборных России и Сирии.