Общество

В облкомюстиции рассказали о популярных именах новорожденных волгоградцев

Общество 17.11.2024 16:30
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17.11.2024 16:30


В Волгоградской области региональный комитет юстиции рассказал о популярных у волгоградских родителей именах, которые те давали появившимся на свет чадам в октябре 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», чаще всего в свидетельствах о рождении фигурировали имена: Максим, Михаил, Артём, Александр, Тимофей, Матвей, Дмитрий, Лев, Иван, Роман, Ярослав, Владислав, Мирон.

Девочек семьи предпочитали нарекать Алисой, Евой, Софией, Василисой, Ариной или Екатериной.

Если ТОП популярных имён от месяца к месяцу довольно стабилен, то набор редких имён довольно сильно подвержен изменениям. Так, в числе мальчиков октябрь явил на свет Адмирала, Аюка и Червоню. Девочек родители наградили редкими двойными именами Виталина-Эмилия и Дарья-Ева.

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