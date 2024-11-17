В облкомюстиции рассказали о популярных именах новорожденных волгоградцев





В Волгоградской области региональный комитет юстиции рассказал о популярных у волгоградских родителей именах, которые те давали появившимся на свет чадам в октябре 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», чаще всего в свидетельствах о рождении фигурировали имена: Максим, Михаил, Артём, Александр, Тимофей, Матвей, Дмитрий, Лев, Иван, Роман, Ярослав, Владислав, Мирон.

Девочек семьи предпочитали нарекать Алисой, Евой, Софией, Василисой, Ариной или Екатериной.

Если ТОП популярных имён от месяца к месяцу довольно стабилен, то набор редких имён довольно сильно подвержен изменениям. Так, в числе мальчиков октябрь явил на свет Адмирала, Аюка и Червоню. Девочек родители наградили редкими двойными именами Виталина-Эмилия и Дарья-Ева.