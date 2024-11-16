В Волгограде участковый спас женщину от падения с окна





В Краснооктябрьском районе Волгограда старший лейтенант полиции спас женщину от падения с высоты. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент случился 15 ноября по улице Таращанцев.





Проходивший мимо офицер заметил, что под окнами одного из домов собираются обеспокоенные местные, а на выступе второго этажа находится женщина.

Без промедления старший лейтенант взобрался на второй этаж по фасаду и помог попавшей в беду жительнице. Оказалось, что она оступилась, когда открывала окно, и ее нога попала в ограждение. Еще бы чуть-чуть и женщина сорвалась и упала на бетонную отмостку. Медицинская помощь ей не понадобилась.

После случившегося поступок участкового мог остаться незамеченными, но в социальных сетях очевидцам и спасенной женщине удалось найти героя и отблагодарить.