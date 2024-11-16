Общество

В Волгограде участковый спас женщину от падения с окна

Общество 16.11.2024 16:56
0
16.11.2024 16:56


В Краснооктябрьском районе Волгограда  старший лейтенант полиции спас женщину от падения с высоты. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД,  инцидент случился 15 ноября по улице Таращанцев. 



Проходивший мимо офицер заметил, что под окнами одного из домов собираются обеспокоенные местные, а на выступе второго этажа находится женщина. 

Без промедления старший лейтенант взобрался на второй этаж по фасаду и помог попавшей в беду жительнице. Оказалось, что она оступилась, когда открывала окно, и ее нога попала в ограждение. Еще бы чуть-чуть и женщина сорвалась и упала на бетонную отмостку. Медицинская помощь ей не понадобилась. 

После случившегося поступок участкового мог остаться незамеченными, но в социальных сетях очевидцам и спасенной женщине удалось найти героя и отблагодарить.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2024 19:01
Общество 16.11.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 18:25
Общество 16.11.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 17:20
Общество 16.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 16:02
Общество 16.11.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 15:04
Общество 16.11.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 13:29
Общество 16.11.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:59
Общество 16.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:19
Общество 16.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 07:56
Общество 16.11.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 07:13
Общество 16.11.2024 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 20:30
Общество 15.11.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 20:00
Общество 15.11.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 18:53
Общество 15.11.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 17:50
Общество 15.11.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 16:23
Общество 15.11.2024 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде участковый спас женщину от падения с окнаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Власти заявили об увеличении надоев в регионеСмотреть фотографии
15:34
На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетовСмотреть фотографии
15:04
«Покупки приносят быструю радость»: зачем волгоградские шопоголики скупают кипы ненужных вещейСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной ЦерквиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:23
Семь ключевых игроков сборной Сирии не приедут в ВолгоградСмотреть фотографии
11:59
В Волжском подполковник юстиции рассказал об опасностях в профессии следователяСмотреть фотографии
11:19
«Раздражению в этом деле не место»: волгоградская сиделка без прикрас рассказала о рабочих будняхСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде пьяный водитель «четырнадцатой» снес пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Был без прав: стали известны подробности ДТП c тремя авто на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
«Ротор» 16 ноября сыграет с «Аланией» в Грозном без двух сборниковСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде таксист целый год в неведении проездил с чужими номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:56
В Волгоградской области выходные пообещали быть скользкими и туманнымиСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде гранитные плиты у подножия Мамаева кургана обновят за 17 млн рублейСмотреть фотографии
21:25
«Динамо-Синара» сыграет с «Ладой» в Тольятти 16 ноябряСмотреть фотографии
21:07
Невероятное везение лихача на тонированном авто попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградцам из разрушающегося дома на ул. Удмуртской спешно вручили ключи от новых квартирСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Сарептский затон Волги на юге Волгограда покрылся нефтяной пленкойСмотреть фотографии
20:00
А разве так можно? Ноу-хау от коммунальщиков Ерзовки обескуражило жителей поселкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и СирииСмотреть фотографии
18:55
Власти заявили, что не потеряли ни рубля на «золотой» дороге в КраснослободскеСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде прозвучит «Симфония любви» в окружении 1000 свечейСмотреть фотографии
 