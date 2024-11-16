В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай Белоус





В Волгограде скончался депутат гордумы 46-летний Николай Белоус. Об этом сообщили в телеграм-канале Волгоградской городской думы, передает V102.RU.

- Депутаты и сотрудники Волгоградской городской Думы выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Волгоградской городской Думы V созыва Николая Владимировича Белоуса в связи с его безвременной кончиной, - говорится в сообщении.

Прощание с Николаем Белоусовым состоится 19 ноября в 09:15 в ритуальном комплексе на улице Землячки, 74, строение 15.

Фото: Гордума Волгограда / t.me