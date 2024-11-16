Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцев





В Городищенском районе Волгоградской области студенты и школьники совместно с реконструкторами военно-исторического клуба «Сталинград Армия Дон» совершили полевой выход, посвященный истории Великой Отечественной войны.

Как сообщает V102,RU, участники в форме солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии прошли 14 километров по маршруту героических предков. В мероприятии приняли участие 75 человек.





- Школьники и студенты изучают историю Сталинградской битвы в интерактивном формате: с августа по ноябрь прошли тематические лекции с выставками обмундирования, оружия и предметов быта времен Великой Отечественной войны; квесты и викторины на проверку знаний, - рассказали в облкомобразования.

После теоретической части стартовали и практический проект - полевые выходы. Участниками первого полевого выхода стали 75 студентов Волгоградского государственного аграрного университета и воспитанников волгоградского регионального отделения ДОСААФ России.





Там студенты и школьники отправились по маршруту красноармейцев, где изучили быт солдат, тактические приемы. Стартовой точкой стал стал памятник на месте обороны высоты 33 воинами 1279-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 62-й армии в хуторе Бородино Городищенского района. Пройдя путь протяженностью 14 километров по полям и лесопосадкам, группа финишировала у Россошинского военно-мемориального комплекса.





Фото: администрация Волгоградской области