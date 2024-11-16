







Покупатель, собирающий полную корзину вещей и легко соглашающийся на рекламируемые «допы», - идеал любого продавца-консультанта. Особенно ярко волгоградские шопоголики проявляют себя во время больших распродаж. По их собственному признанию, в ту же «черную пятницу» они ощущают себя словно в тумане и порой дома с удивлением рассматривают свои покупки. Что стоит за неистовым желанием тратить и покупать, выясняли корреспонденты ИА «Высота102».





Молодая волгоградка, назовем ее Марией ( имя героя изменено по ее просьбе - Прим), - шопоголик со стажем. За несколько лет она собрала такую богатую коллекцию вещей, что для их хранения девушке уже давно требуется как минимум новый шкаф. Надев обновку два-три раза, Маша быстро теряет к ней интерес и спешит в магазин за новой покупкой.





- С некоторых вещей я даже не срезала бирки, - признает девушка. – Например, у меня в шкафу лежат джинсы скинни, которые не только вышли из моды, но и стали мне откровенно малы. Яркие водолазки, джемпера кислотных оттенков – во времена тотального бежа я даже не рискую их доставать и с чем-то комбинировать. Иногда я думаю, что мною руководило в момент покупки? Наверное, обыкновенная жадность, ведь большинство вещей я забирала из магазинов с очень приятной скидкой. Куртки за полторы тысячи, рубашки – за двести рублей. При этом я экономила на еде, чтобы отложить какую-то сумму на новую покупку, выбрать вещь, а потом, уже дома, оценить ее «трезвым» взглядом и удивиться самой себе: «Зачем она нужна?». В итоге часть одежды покрывается пылью в моем гардеробе, часть уходит на продажу.





Подобных охотников за вещью, которая в момент ее выбора кажется несомненно важной и нужной, продавцы-консультанты видят издалека. Профессиональных шопоголиков выдает неумение концентрироваться на конкретной позиции и желание купить прозапас.





- Шопоголики всегда знают о поступлении в магазины новых коллекций и приходят к нам с вопросами: «Где найти ту серую блузку, голубые джинсы и розовый свитер, которые вы вывесили буквально вчера?" – рассказывает сотрудница одного из сетевых магазинов Анастасия. – В торговом зале они не могут остановиться на одной вещи: к джинсам обязательно подберут футболку, а к ней – пиджак или плотную рубашку. Покупка пуховика вряд ли обойдется без выбора перчаток, шапки и сумки в тон. Конечно, мы отчасти пользуемся их настроем на покупку, непринужденно беседуем в примерочной и попутно предлагаем как можно больше товаров. На «ура» уходят хоть носочки с кошачьими ушками, хоть милый ободок для взрослой принцессы. Интересно работают и акции «три по цене двух». Люди, которые четко понимают цель своего похода, сохраняют спокойствие и несут к кассе выбранные джинсы. А вот фанаты шопинга заново обходят магазин в поисках дополнительных вещей. На мой взгляд, шопоголизм здесь сочетается все с той же жадностью.





Любая покупка, будь то дорогие сапоги или хотя бы новая кружечка в комплект к десятому сервизу, по мнению психолога Яны Павлоцкой, становится для горожан попыткой закрыть нереализованные потребности.





- Через шопоголизм, как и через любую другую страсть, человек пытается удовлетворить потребности во внимании, любви, безопасности, быстрой радости, - комментирует психолог. – Возможно, сейчас у него нет возможности строить отношения, знакомиться с чем-то новым, поэтому он находит своеобразное замещение. Однако после быстрого впрыска радости покупатель ощущает пустоту. Ему кажется, что для счастья нужно всего лишь выбрать новый свитер или поменять машину. Не получая ожидаемых эмоций после покупки, он не рефлексирует, а разочаровывается и приходит к простому выводу: наверное, я выбрал не тот цвет или не ту модель автомобиля.





Понимая человеческие слабости, маркетологи буквально на каждом шагу расставляют профессиональные ловушки. Причём, многие хитрости основаны не только на опыте, но и на результатах последних исследований в области нейропсихологии и нейрофизиологии.





- Маркетологи действительно внимательно следят за публикациями об особенностях работы нашего мозга, гормональной системы. Для их работы важно, от чего мы получаем окситоцин, дофамин, эндорфин. Что заставляет нас делать покупку? Ощущение легкой радости и доступности? Да. Иллюзия того, что с переходом на электронный кошелек мы не тратим денег? Тоже верно, - перечисляет Яна Павлоцкая. – Грамотно выстраивая систему, специалисты делают процесс покупок легким, веселым и непринуждённым. Часто он и вовсе превращается в игру, которая затягивает человека с незакрытыми базовыми потребностями. Кроме того, нам активно насаждаются установки о том, что успешность человека измеряется его вещами.





Так как же устоять перед соблазном незапланированной покупки? Реально ли уйти из магазина с яркими вывесками о грандиозной распродаже с пустыми руками? Волгоградский психолог убеждена, что эта миссия вполне выполнима.





- Во-первых, стоит спросить самого себя – чего я хочу на самом деле? Действительно мне нужно это платье, или я желаю выделиться среди своих более успешных подруг? Во время шопинга помогают тактики переключения внимания, переключения на конкретные действия. Неплохо взять паузу и решить для самого себя: если я завтра не вспомню об этой вещи, то она мне не очень нужна, - советует специалист. – А еще вы можете представить, что уже сделали заветную покупку, подумать, что вы ощущаете в этом момент и посмотреть в перспективе – а долго ли я буду этим пользоваться?





Порой одной лишь фантазии бывает достаточно, чтобы ощутить легкий впрыск удовольствия и спокойно выйти из магазина.