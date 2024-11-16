



Современная народная примета гласит, что, если на улице срывается первый снег, то во всех шиномонтажных мастерских города начинаются по-настоящему жаркие смены. В "дни жестянщика" припозднившиеся с «переобувкой» волгоградцы часами стоят в очередях и терпят все прелести резко меняющейся погоды. Почему сотрудники сервисов советуют не откладывать момент и менять резину до первой ледяной корки на дорогах, рассказываем в материале ИА «Высота102».

В этом году «красная лампочка» для волгоградских водителей загорелась в первых числах ноября. Когда прогнозы синоптиков сошлись с реальной погодой, автомобилисты массово вспомнили о «переобувке». В тот же день у каждого, даже самого незаметного с виду павильона, уже стояли вереницы машин.

- Как только мы видим в прогнозе осадки или резкое ухудшение погоды, начинаем готовиться к плотной записи, - рассказывает сотрудник одной из волгоградских мастерских Андрей. – Так случилось две недели назад. В преддверии первого снегопада у нас пошли пиковые нагрузки, и за несколько дней большая часть клиентов успела поменять резину. Сейчас прежнего ажиотажа нет – если сравнивать с пиком, осталось примерно треть посетителей. Например, сегодня ко мне приезжали автомобилисты, несколько недель отдыхавшие в Турции. Повезло, что после возвращения они не попали в первые сугробы. Мало ли какие сюрпризы могла подкинуть погода.

Против поздней смены резины, убеждён специалист, говорят сразу несколько факторов. В потоке мастера, конечно же, выполнят свою работу, однако не всегда она будет сделана на все 100.

- Закручивая болты поздним вечером на холоде, мастер ощущает сильную усталость. Из-за этой усталости он может что-то не заметить, что-то пропустить. Думаю, что многие клиенты и сами понимают, что, попадая в поток, они не всегда остаются в плюсе. Тем более, что сейчас появилась идея повышать цены в сезон. В результате человек теряет не только время, но и деньги. Владельцы автомобилей могут выбрать для себя более комфортный вариант - подобрать хороший шиномонтаж, заранее туда записаться и пройти процедуру без огромных очередей.

Волгоградский мастер шиномонтажной мастерской уверен, что планировать смену колес автомобилистам можно сразу после начала отопительного сезона. Владельцы шипованной резины, конечно же, спросят - не умрут ли «шипы» ещё до начала зимы?

- В этом случае очень многое зависит и от манеры вождения, и от пробега. Если человек ежедневно наматывает десятки километров, то вопрос резонен. Но большинство людей ездят на работу и с работы, не причиняя особого вреда резине. На мой взгляд, жалеть нужно не шипы, а самого себя. Если водитель дождался первых заморозков, он поставил себя в не самое выгодное положение. Справедливости ради надо сказать, что в последнее время многие водители становятся более предусмотрительными. Например, они наконец перестают слушать специалистов, которые убеждают, что в прежние времена никто вообще не менял резину.

Первый снег припорошил Волгоградскую область в День народного единства. Первыми фотографии внезапно побелевших улиц показали жители северных районов региона. А вскоре осадки дошли и до Волгограда. Снежные, будто бы ватные, хлопья сыпались с неба несколько часов, но из-за тёплой погоды мгновенно таяли на земле.



Виктория Чумакова