



16 ноября в Советском районе Волгограда, спустя месяц после старта отопительного сезона, жильцы общежития по адресу ул. Чебышева, д. 36 наконец обрели тепло. Как сообщает ИА «Высота 102», УК «Парадигма» своевременно не подготовила МКД к отопительному сезону. Необходимые ремонтные работы специалисты выполнили лишь после вмешательства районного отдела СК России, а также руководства Государственного жилищного надзора региона.







- В подвале оказались повреждены сети теплоснабжения. Как выяснилось, именно поэтому тепло к нам до сих пор и не поступало. Основные сварочные работы были выполнены 13 ноября. Но и после этого тепло появилось далеко не везде. Ещё три дня специалистам потребовалось, чтобы развоздушить и отрегулировать систему. Насколько я знаю, с 16 ноября отопление наконец появилось во всём доме, - рассказала журналистам жительница общежития Татьяна Текучёва.

Напомним, о том, что прославившееся в эфире «Первого канала» общежитие осенью 2024 года осталось без отопления, редакция ИА «Высота 102» сообщала 2 ноября. Ранее из-за оказания жителям этого МКД услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СК России возбудил и расследует по поручению Александра Бастрыкина уголовное дело.

Кроме того, ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении руководства УК «Парадигма» приставами за неисполнение решения Кировского районного суда, который по требованию прокуратуры обязал привести все коммунальные сети в доме в надлежащее состояние.

Отметим, по информации собственников, даже угроза уголовного преследования никак не сказалась на подходе управляющей компании к обслуживанию сооружения.

Фото и видео: жильцы общежития