Общество

Госжилнадзор и СК России помогли жителям волгоградского общежития обрести тепло

Общество 17.11.2024 15:30
0
17.11.2024 15:30


16 ноября в Советском районе Волгограда, спустя месяц после старта отопительного сезона, жильцы общежития по адресу ул. Чебышева, д. 36 наконец обрели тепло. Как сообщает ИА «Высота 102», УК «Парадигма» своевременно не подготовила МКД к отопительному сезону. Необходимые ремонтные работы специалисты выполнили лишь после вмешательства районного отдела СК России, а также руководства Государственного жилищного надзора региона.



- В подвале оказались повреждены сети теплоснабжения. Как выяснилось, именно поэтому тепло к нам до сих пор и не поступало. Основные сварочные работы были выполнены 13 ноября. Но и после этого тепло появилось далеко не везде. Ещё три дня специалистам потребовалось, чтобы развоздушить и отрегулировать систему. Насколько я знаю, с 16 ноября отопление наконец появилось во всём доме, - рассказала журналистам жительница общежития Татьяна Текучёва.

Напомним, о том, что прославившееся в эфире «Первого канала» общежитие осенью 2024 года осталось без отопления, редакция ИА «Высота 102» сообщала 2 ноября. Ранее из-за оказания жителям этого МКД услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СК России возбудил и расследует по поручению Александра Бастрыкина уголовное дело.

Кроме того, ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении руководства УК «Парадигма» приставами за неисполнение решения Кировского районного суда, который по требованию прокуратуры обязал привести все коммунальные сети в доме в надлежащее состояние.

Отметим, по информации собственников, даже угроза уголовного преследования никак не сказалась на подходе управляющей компании к обслуживанию сооружения.

Фото и видео: жильцы общежития

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.11.2024 16:30
Общество 17.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 14:20
Общество 17.11.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 11:29
Общество 17.11.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 09:23
Общество 17.11.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2024 08:17
Общество 17.11.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 19:01
Общество 16.11.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 18:25
Общество 16.11.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 17:20
Общество 16.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 16:56
Общество 16.11.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 16:02
Общество 16.11.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 15:04
Общество 16.11.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 13:29
Общество 16.11.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:59
Общество 16.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 11:19
Общество 16.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2024 07:56
Общество 16.11.2024 07:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»Смотреть фотографии
16:30
В облкомюстиции рассказали о популярных именах новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
16:07
Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с СириейСмотреть фотографии
15:30
Госжилнадзор и СК России помогли жителям волгоградского общежития обрести теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Росгидромет предупредил волгоградцев о сильных туманах и гололёдеСмотреть фотографии
13:25
В Михайловке шестилетним сроком обернулись похождения серийного воришкиСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом осудили виновника лобового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:29
В Елани суд отказался останавливать работу местного молочного комбинатаСмотреть фотографии
11:15
Бояринцев рассказал, в чем «Ротор» «нашел свое счастье» в победном матче с «Аланией»Смотреть фотографии
10:26
В Волгограде 6-летняя девочка пострадала в столкновении иномарки с «Ладой»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. АрмавирскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамваяСмотреть фотографии
09:10
«Спартак» проиграл принципиальному сопернику в бассейне КазаниСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 10-летний рекордСмотреть фотографии
07:19
Фирме волгоградского экс-депутата грозит лишение лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
21:35
Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде участковый спас женщину от падения с окнаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Власти заявили об увеличении надоев в регионеСмотреть фотографии
15:34
На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетовСмотреть фотографии
15:04
«Покупки приносят быструю радость»: зачем волгоградские шопоголики скупают кипы ненужных вещейСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной ЦерквиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублейСмотреть фотографии
 