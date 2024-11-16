Власти заявили об увеличении надоев в регионе





В Волгоградской области хозяйствами было произведено более 475 тысяч тонн молока за 9 месяцев. Как сообщили V102.RU в пресс-службе администрации региона, прирост объемов надоев замечен как в сельскохозяйственных организациях, так и в фермерских хозяйствах.

- Один из самых высоких показателей по прибавке продемонстрировали хозяйства Калачевского района — 5,7 % к уровню прошлого года. Существенный вклад вносит ООО «СП «Донское», где реализован приоритетный региональный проект по строительству молочного комплекса на 2500 голов КРС. На предприятии уже вышли на объем производства более 36 тысяч тонн молока, - отметили в администрации Волгоградской области.

Такой рост производства молока в регионе связан с увеличением дойного стада, а также их продуктивности. Для обеспечения кормами в регионе заготовлено 1,7 млн тонн грубых кормов, более 110 тысяч тонн сочных кормов и 411,7 тысячи тонн зернофуража. обеспеченность сельскохозяйственных животных кормами на зиму составляет 107,8%.