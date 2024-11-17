В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги работы. Как сообщает ИА «Высота 102», за 9 месяцев 2024 года инспекторы получили 12,7 тыс. жалоб, что сразу на 50% выше количества обращений в аналогичном периоде 2023 года.

Кроме того, согласно статистике инспекции, по количеству жалоб в 2024 году поставлен абсолютный рекорд минувшей десятилетки. Так, за три полных квартала в 2013 году было зафиксировано 11,3 тыс. обращений, в 2014 – 4,9 тыс., в 2015 – 5,3 тыс., в 2016 – 8,5 тыс., 2017 – 8,5 тыс., 2018 – 8,5 тыс., 2019 – 10,1 тыс., 2020 – 7,4 тыс., 2021 – 10,5 тыс., 2022 – 9,2 тыс., 2023 – 8,5 тыс.

Эксперты проанализировали тематику обращений. Сильнее всего увеличилось количество жалоб на техническое и санитарное состояние общедомовых помещений (с 35,1% за 9 месяцев 2023 года до 42,4% в отчетном периоде текущего года); нарушение правил раскрытия отчётной информации (с 7,3% за 9 месяцев 2023 года до 17,5%); качества оказания коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (с 2,6% за 9 месяцев 2023 года до 2,8% в отчетном периоде текущего года).

Традиционно, львиная доля поступивших в Госжилнадзор обращений приходится на город-миллионник Волгоград. Горожане 8,8 тыс. раз обратились к инспекторам за помощью.

Фото из архива ИА «Высота 102»