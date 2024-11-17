Спорт

Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с Сирией

Спорт 17.11.2024 16:07
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17.11.2024 16:07


Сборная России сегодня, 17 ноября, отправилась в Волгоград на товарищеский матч с Сирией, который пройдет 19 ноября на «Волгоград Арене», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Напомним, наша национальная команда проводила сбор в Краснодаре, где 15 ноября российские футболисты в первой товарищеской встрече разгромили соперников из Брунея со счетом 11:0. После этого поединка Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов по решению тренерского штаба отправились в расположение своих клубов. Поэтому состав сборной на матч в Волгограде насчитывает теперь 23 спортсмена.

В интервью пресс-службе РФС наставник сборной России Валерий Карпин рассказал про возникшую кадровую ситуацию.

- Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям, — заявил специалист.

Отметим, что к матчу со сборной Сирии готовятся главные звезды нашей команды — Александр Головин, являющийся в данный момент одним из лидеров «Монако» в чемпионате Франции и Лиге Чемпионов, а также Алексей Миранчук, который минувшим летом перешел в американскую «Атланту». 29-летний атакующий полузащитник уже успел стать одним из ключевых исполнителей в новом коллективе. Миранчук  в составе «Атланты» продолжает бороться за чемпионство в североамериканской лиге МЛС. Кроме того, в сезоне 23-24 Алексей стал победителем Лиге Европы, выступая за итальянскую «Аталанту».

Полностью заявка сборной России на товарищеский матч с соперниками из Сирии:

Вратари:

Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Давид Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники:

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой (ЦСКА, Москва),  Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники:

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие:

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Напомним, что накануне, 16 ноября, в пресс-службе сборной Сирии заявили, что за национальную команду с Ближнего Востока в Волгограде не сыграют семь ключевых футболистов. 

Товарищеский матч между сборными России и Сирии на «Волгоград Арене» 19 ноября начнется в 19-30 ч.

Фото: Сборная России по футболу / vk.com

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