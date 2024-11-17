Росгидромет предупредил волгоградцев о сильных туманах и гололёде





В Волгоградской области новая рабочая неделя может стать испытанием для многих автолюбителей. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр России выпустил предупреждение. По расчётам синоптиков, уже в ближайшие часы в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

18 ноября с 3:00 до 13:00 в отдельных районах прогнозируется изморось, гололёд. Также с 3:00 до 9:00 ожидаются туманы.

Отметим, по информации Волгоградского ЦГМС, разгул непогоды будет связан с резким похолоданием. В ночь на 18 ноября специалисты прогнозируют снижение температуры воздуха до -6 ºC.