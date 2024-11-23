В первый раз уезжая на Донбасс, камышанка Серафима Грищенко еще не до конца осознавала, что ее ждет на месте. Женщину грела мысль о том, что там, в нескольких километрах от линии фронта, она наконец встретится с сыном и передаст ему и его сослуживцам гуманитарный груз. Подробнее - в материале ИА «Высота 102».

С самого начала СВО Серафима Грищенко собирала посылки для сына, выходила на волгоградских волонтеров с просьбой помочь в покупке гражданской машины для эвакуации раненых и других жизненно необходимых на фронте вещей. А после одним днем решила организовать собственную группу помощи. «Это ведь не так сложно», - рассуждала женщина в начале своего волонтерского пути.

- В первый месяц все шло достаточно гладко. Но вскоре на нас обрушились трудности, к которым я не была готова на все 100% - не хватало средств на покупку нужных вещей, случались какие-то форс-мажоры. В тот момент я позвонила сыну и откровенно сказала ему: «Наверное, мы приедем к вам один раз, а после я закрою группу. Будем, как и прежде, помогать только тебе». Он меня очень поддержал и сказал, что я у него – настоящий боец, и со всем справлюсь, - улыбается Серафима. – Знаете, меня так зацепили эти слова. Только вперед – другого пути у нас, собственно, и нет. Командир подразделения, которому мы помогаем, попросил нас помочь с медикаментами, поэтому сейчас мы сконцентрированы именно на комплектовании аптечек. В ближайшие дни передадим водителю первую партию, а после лично отвезем ребятам необходимые вещи.

Сборы первой партии гуманитарного груза стали для Серафимы своеобразным увеличительным стеклом, сквозь которое она увидела давно знакомых людей. В процессе работы многие подруги, в которых она была уверена едва ли как не в себе, резко отдалились и выбрали другой путь. Но случались и открытия со знаком «плюс».

- Оказалось, что многих людей я толком и не знала. Не знала, насколько они честные, искренние, открытые и готовые прийти на помощь. Увы, не обошлось и без разочарований, - признает волонтер. – Эта история сорвала маски даже с близких людей, и я очень рада, что именно сейчас по-настоящему узнала людей, которые были рядом со мной. За время сборов я утвердилась и в другой мысли. Небольшие города – такие, как наш Камышин, живут куда дружнее мегаполисов. У нас не такие большие зарплаты, как, например, у жителей столицы, но многие стараются помочь, чем только могут. Люди покупают самые обычные бинты, но и этот вклад для нас очень ценен.





Собрав необходимые на передовой вещи и домашние угощения, мама участника СВО уехала в свою первую волонтерскую «командировку». Признается, что даже в пути до конца не осознавала возможной опасности.

- В первый раз я действительно не очень понимала, что меня ждет. Едем и едем – вроде бы все, как в мирной жизни. Но после пересечения границы наш сопровождающий сказал: «А теперь отстегиваем ремни безопасности». Только тут в голове возникли вопросы: Почему? А зачем? Но, к счастью, мы доехали спокойно. Прибыли в непростой район в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения, где и встретились с ребятами, с моим сыном. Ох, видели бы вы их глаза, - на этих словах голос Серафимы дрожит от волнения. – Они были так благодарны нам. И не столько за гуманитарный груз, а просто за то, что мы решились их поддержать. Кстати, в тот день в этих местах была удивительная и непривычная тишина. Парни даже пошутили, что это мы привезли им кусочек мирной жизни.

Общаясь с бойцами, Серафима Грищенко держала все эмоции в кулаке. Поддерживала, помогала в бытовых вопросах, улыбалась и говорила, что все обязательно будет в порядке. Но, вернувшись домой, женщина еще несколько дней «переваривала» непростые чувства и вновь повторяла слова поддержки – только теперь самой себе.

- Притворяться и натягивать на себя какую-то маску просто не получится, ведь любая фальшь там ощущается особенно остро, - убеждена волонтер. – Ребята хотели просто поговорить с нами обо всем и хотя бы ненадолго отвлечься от своей тяжелой реальности. Представляете, специально для нас они собственноручно налепили и пожарили котлет, накрыли стол. Мы даже не ожидали, что они настолько основательно будут готовиться к нашему приезду. Говорю к «нашему», потому что уверена, что съездила не только я, а все, кто вложил в это дело хоть капельку своей души.

После двух поездок в зону СВО Серафима уже не вспоминает о своем недавнем желании закрыть волонтерскую группу. Напротив, камышанка ищет все новые возможности для расширения помощи бойцам.

- Конечно, многие и сейчас удивляются, зачем мне это нужно? Зачем им, мол, вообще нужна помощь, если они получают такие огромные деньги? Об этом я даже не хочу говорить, потому что знаю ситуацию из первых рук и понимаю, что ребята тратят немало личных средств для покупки многих нужностей, - рассказывает мама участника СВО. – К тому же, наша работа – не столько про материальную помощь. Она – про человеческое внимание, тепло и заботу. Пожалуй, это самые важные вещи, которые не купить ни за какие деньги.

Автор Виктория Чумакова

Фото Серафимы Грищенко