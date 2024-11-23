Сотрудники управления СКР пришли в среднюю школу № 54 Советского района Волгограда на открытый урок, приуроченный Всероссийскому дню правовой помощи детям. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, организаторами встречи с подростками выступило областное управление Следственного комитета России.

Перед кадетами 10 и 11 классов и педагогами выступил заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району регионального управления СКР Александр Самсонов. Он обратил внимание ребят, в том числе, на работу телефонной линии «Ребенок в опасности», действующей в следственном управлении.

- Защита прав и свобод несовершеннолетних – это не просто задача, а приоритет нашей работы, – подчеркнул Самсонов. - Любой, кому стало известно о нарушениях прав детей, может сообщить о проблеме. Это позволит защитить тех, кто нуждается в помощи.

Подполковник юстиции рассказал школьникам реальные примеры из следственной практики, связанные с расследованием преступлений, совершенных в отношении детей, и самими подростками. Рассказ был построен на конкретных уголовных делах, что позволило подросткам увидеть важность работы следственных органов и задуматься о последствиях противоправного поведения. На открытом уроке выступил и представитель подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела МВД, который подчеркнул важность осознанного выбора и следования законам, особенно в юном возрасте.





Особое внимание на уроке было уделено памятной дате – Дню образования единого следственного подразделения в органах государственной безопасности, который отмечается ежегодно 22 ноября. Завершилась встреча торжественным награждением победителей и призеров первого этапа конкурса рисунков, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области