Общество

В Дубовке «золотой» туалет признан экспертами облкультнаследия незаконным

Общество 23.11.2024 08:36
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23.11.2024 08:36


В Дубовке получила развитие ситуация со строительством общественного туалета на территории, прилегающей к памятнику архитектуры регионального значения «Дом Артамонова». Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты облкультнаследия признали объект незаконным.

- Проведено выездное обследование, по итогам которого администрации городского поселения г. Дубовка Волгоградской области направлено уведомление о выявлении самовольной постройки, - говорится в ответе комитета государственной охраны культурного наследия Волгоградской области на обращение председателя совета Волгоградского регионального отделения ВООПИиК Валерия Котельникова.


Напомним, как ранее сообщала редакция, в октябре 2024 года местные власти выделили 531 тыс. рублей на строительство уличного туалета. По неизвестным причинам сооружение было решено возвести в охранной зоне памятника культурного наследия, без прохождения положенных согласований.

Фото: Дубовский базар / t.me

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