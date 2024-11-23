В Дубовке «золотой» туалет признан экспертами облкультнаследия незаконным





В Дубовке получила развитие ситуация со строительством общественного туалета на территории, прилегающей к памятнику архитектуры регионального значения «Дом Артамонова». Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты облкультнаследия признали объект незаконным.

- Проведено выездное обследование, по итогам которого администрации городского поселения г. Дубовка Волгоградской области направлено уведомление о выявлении самовольной постройки, - говорится в ответе комитета государственной охраны культурного наследия Волгоградской области на обращение председателя совета Волгоградского регионального отделения ВООПИиК Валерия Котельникова.





Напомним, как ранее сообщала редакция, в октябре 2024 года местные власти выделили 531 тыс. рублей на строительство уличного туалета. По неизвестным причинам сооружение было решено возвести в охранной зоне памятника культурного наследия, без прохождения положенных согласований.

Фото: Дубовский базар / t.me