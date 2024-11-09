Ватерполистки волгоградского «Спартака» в шестом туре чемпионата России на выезде дважды уступили «Динамо-Уралочке» из Златоуста Челябинской области, сообщает V102.RU.
К двухматчевому противостоянию с действующими чемпионами страны красно-белые подошли на седьмом месте с 16-ю очками. На балл больше было у уральского клуба, расположившегося на пятой позиции. Хозяйки являлись фаворитками в играх с волгоградками, что и подтвердили на деле. В первом поединке, состоявшимся накануне, 8 ноября, начало осталось за динамовками, которые отличились дважды подряд. Гости следом отыграли один мяч благодаря реализованному пенальти Анастасии Федотовой. Затем соперники обменялись несколькими точными бросками. На перерыв коллектив из Златоуста ушел в роли лидера — 5:3. Второй период выдался не менее результативным — на счету обеих команд оказалось по четыре заброшенных мяча.
Ключевым отрезком являлась следующая четверть, которая полностью осталась за хозяйками. Полина Попова, Аниса Шарафутдинова и Надежда Липская в первой половине периода по разу переиграли голкипера красно-белых Викторию Проскурину и увеличили отрыв до пяти мячей. Анастасия Федотова вскоре с очередных пенальти дважды сократила отставание и Татьяна Метревели реализовала большинство, но навязать равную борьбу подопечным Александра Гайдукова это не помогло.«Уралочка» полностью владела инициативой, по итогам матча не оставив шансов оппоненткам — со счетом 19:11 выиграли хозяйки.
Старт второго поединка, прошедшего сегодня, 9 ноября, провалили волгоградские ватерполистки. Дарья Зубова, Аниса Шарафутдинова и Дарья Бунакова позволили динамовкам оформить преимущество со счетом 3:0. Татьяна Метревели до перерыва отличилась в большинстве, однако Дарья Зубова затем восстановила разницу в счете точным попаданием. Во второй четверти команды поразили ворота друг друга по четыре раза. Как и в прошлой игре, «Спартаку» не удалось провести вторую половину встречи на достойном уровне. Два заключительных периода прошли под полным контролем уральских спортсменок, забросивших за это время восемь мячей, тогда как гости ответили всего четырьмя результативными выстрелами, авторами которых стали Александра Липина, Наталия Бронникова, Полина Кириленко и Анастасия Федотова с пенальти. Снова «Динамо-Уралочка» победило уверенно — 16:9.
Таким образом, «Спартак-Волгоград» после неудачного вояжа в Челябинскую область не добавил баллов в копилку и остался на седьмом месте по итогам шестого тура.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: «Уралочка» Ватерпольный клуб vk.com