Старт второго поединка, прошедшего сегодня, 9 ноября, провалили волгоградские ватерполистки. Дарья Зубова, Аниса Шарафутдинова и Дарья Бунакова позволили динамовкам оформить преимущество со счетом 3:0. Татьяна Метревели до перерыва отличилась в большинстве, однако Дарья Зубова затем восстановила разницу в счете точным попаданием. Во второй четверти команды поразили ворота друг друга по четыре раза. Как и в прошлой игре, «Спартаку» не удалось провести вторую половину встречи на достойном уровне. Два заключительных периода прошли под полным контролем уральских спортсменок, забросивших за это время восемь мячей, тогда как гости ответили всего четырьмя результативными выстрелами, авторами которых стали Александра Липина, Наталия Бронникова, Полина Кириленко и Анастасия Федотова с пенальти. Снова «Динамо-Уралочка» победило уверенно — 16:9.