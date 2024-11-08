К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратура





К выяснению обстоятельств ЧП на тепловых сетях в городе Волжском Волгоградской области подключилась прокуратура. По информации официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, представители надзорного органа побывали на месте происшествия.

Напомним, что днем 8 ноября в результате внештатной ситуации на ул. Пушкина при проведении работ пострадал рабочий.

– Согласно имеющимся данным, в 14:46 8 ноября при проведении ремонтных работ на тепловых сетях у дома №80 по ул. Пушкина мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший оперативно госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила представитель прокуратуры.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на тепломагистрали сорвало заглушку. Как сообщили источники информагентства в экстренных службах, пострадавший рабочий был доставлен в больницу им. Фишера с тяжелыми травмами.

– На момент эвакуации с места происшествия у пострадавшего диагностировались ожоги и перелом нижней конечности, – сообщают источники «Высоты 102». – Пострадавший помещен в реанимационное отделение.

Уточняется, что на ул. Пушкина рабочий производил газовую сварку. Что стало причиной происшествия, выясняют компетентные органы.

Фото: прокуратура Волгоградской области