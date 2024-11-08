Происшествия

К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратура

Происшествия 08.11.2024 18:31
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08.11.2024 18:31


К выяснению обстоятельств ЧП на тепловых сетях в городе Волжском Волгоградской области подключилась прокуратура. По информации официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, представители надзорного органа побывали на месте происшествия. 

Напомним, что днем 8 ноября в результате внештатной ситуации на ул. Пушкина при проведении работ пострадал рабочий. 

–  Согласно имеющимся данным,  в 14:46 8 ноября при проведении ремонтных работ на тепловых сетях у дома №80 по ул. Пушкина мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший оперативно госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила представитель прокуратуры.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на тепломагистрали сорвало заглушку. Как сообщили источники информагентства в экстренных службах, пострадавший рабочий был доставлен в больницу им. Фишера с тяжелыми травмами. 

– На момент эвакуации с места происшествия у пострадавшего диагностировались ожоги и перелом нижней конечности, – сообщают источники «Высоты 102». – Пострадавший помещен в реанимационное отделение. 

Уточняется, что на ул. Пушкина рабочий производил газовую сварку. Что стало причиной происшествия, выясняют компетентные органы. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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