Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под Волгоградом





В городе Волжском Волгоградской области в результате чрезвычайного происшествия при проведении работ на теплосети пострадал сотрудник ресурсоснабжающей организации. В настоящее время на ул. Пушкина работают сотрудники коммунальных и экстренных служб.





Как пояснили ИА «Высота 102» в МУП «Волжские теплосети», при проведении работ на участке теплосети сорвало заглушку.

– На тепломагистрали №6 по улице Пушкина произошел отрыв заглушки. В настоящее время проводятся ремонтные работы, направленные на возобновление штатной работы теплосети. Отключение жилого фонда не проводилось и не планируется, – прокомментировали в организации.

Также здесь уточнили, что травмы получил сотрудник ресурсоснабжающей организации. Мужчине оказывается медицинская помощь.