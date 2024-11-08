



Работник МУП «Волжские теплосети», пострадавший во время ЧП на ул. Пушкина, доставлен с места происшествия в реанимацию. Состояние мужчины оценивается медиками на данный момент как тяжелое.

По информации облздрава, бригадой скорой помощи пострадавший эвакуирован в городскую больницу №1 им. С.З. Фишера. О характере травм, полученных пострадавшим, на момент публикации не сообщалось.

Напомним, что днем 8 ноября при проведении работ на теплосети по ул. Пушкина сорвало заглушку, в результате чего пострадал сотрудник ресурсоснабжающей организации.

В администрации города Волжского подтвердили факт происшествия. По уточненным данным мэрии, пострадал сварщик.